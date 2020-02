Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 24 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2020.

Premiile Oscar sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

Cea de-a 92-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc in noaptea de duminica spre luni la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala a fost transmisa in direct de postul american ABC si a fost difuzata in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume.

Evenimentul nu a fost transmis in direct de niciun post de televiziune din Romania, informeaza Agerpres.

Celelalte tari din Uniunea Europeana care au ales sa nu difuzeze gala Oscar 2020 sunt Estonia, Letonia, Lituania, Malta si Slovacia.

Prezentam mai jos lista completa a premiilor decernate la gala Oscar 2020:

Cel mai bun film: "Parasite"

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho ("Parasite")

Cel mai bun actor in rol principal: Joaquin Phoenix ("Joker")

Cea mai buna actrita in rol principal: Renee Zellweger ("Judy")

Cel mai bun actor in rol secundar: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")

Cea mai buna actrita in rol secundar: Laura Dern ("Marriage Story")

Cel mai bun lungmetraj international: "Parasite" (Coreea de Sud)

Cel mai bun lungmetraj de animatie: "Toy Story 4"

Cea mai buna scenografie: "Once Upon a Time... in Hollywood"

Cel mai bun scenariu adaptat: "Jojo Rabbit" (Taika Waititi)

Cel mai bun scenariu original: "Parasite" (Bong Joon Ho si Han Jin-won)

Cea mai buna imagine: "1917"

Cel mai bun montaj: "Ford v Ferrari"

Cea mai buna coloana sonora: "Joker" (Hildur Gudnadóttir)

Cel mai bun cantec original: "I'm Gonna Love Me Again" (compus de Elton John pentru filmul "Rocketman")

Cel mai bun montaj de sunet: "Ford v Ferrari"

Cel mai bun mixaj de sunet: "1917"

Cele mai bune efecte vizuale: "1917"

Cel mai bun machiaj/ cea mai buna coafura: "Bombshell"

Cele mai bune costume: "Little Women"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Hair Love"

Cel mai bun scurtmetraj de fictiune: "The Neighbors' Window"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "American Factory"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".