Pe contul de Twitter al Academiei de arte si stiinte ale cinematografiei de la Hollywood a fost postata luni o lista cu presupusii castigatori ai premiilor Oscar care se vor decerna pe 9 februarie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.

Contul Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galelor Oscar, are 3,4 milioane de urmaritori (follweri).

In controversata postare aparuta sub numele "Oscars Prediction Experience", careia site-ul de specialitate Deadline i-a facut o poza inainte de a fi stearsa, premiul Oscar pentru cel mai bun film ii revine filmului sud-coreean "Parasite", Sam Mendes este castigator la categoria cel mai bun regizor pentru filmul "1917", in timp ce Joaquin Phoenix si Renee Zellweger sunt castigatori la categoriile cel mai bun actor pentru "Joker" si, respectiv, cea mai buna actrita pentru "Judy".

Academia a tinut totusi sa precizeze ca este vorba de o aplicatie pe care utilizatorii de Twitter o pot folosi pentru a-si inscrie propriile preferinte.

Lista aparuta luni sub numele "Oscars Prediction Experience" a provocat o ampla dezbatere pe Twitter, astfel incat Academia a postat un alt mesaj pentru a clarifica situatia. "Invitam fanii Twitter sa-si impartaseasca predictiile pentru Oscar. Multi dintre voi au facut deja acest lucru! O mica problema aparuta pe Twitter a facut ca unele din aceste predictii sa apara pe site-ul nostru (...) Greseala a fost remediata. Vom dezvalui alegerile noastre duminica", incheie mesajul.

Sunt insa unii care vad in aceasta greseala, dovada adevaratilor castigatori de duminica si o uriasa eroare tehnica din partea organizatorilor care au dezvaluit anticipat numele castigatorilor. Adevarul este insa ca luni inca nu se incheiasera voturile membrilor Academiei, astfel incat nu se puteau cunoaste inca viitorii castigatori.

"Joker" cu 11 nominalizari porneste ca favorit la Oscarul pentru cel mai bun film la gala care se va desfasura duminica seara la Dolby Theatre din Los Angeles, alaturi de alti candidati, precum "The Irishman", "Once Upon a Time... in Hollywood" si "1917" cu cate 10 nominalizari pentru fiecare.

Daca ar fi sa dam crezare listei publicate din "greseala" marele castigator al celei de-a 92-a editii a fi sud-coreeanul "Parasite", cu patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film si cel mai bun film intr-o limba straina, in timp ce Brad Pitt ar fi in sfarsit recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor secundar, pentru rolul sau din "Once Upon a Time... in Hollywood".

Predictii care pana la urma nu sunt departe de opiniile analistilor si criticilor de film, incheie La Vanguardia, potrivit site-ului Agerpres.