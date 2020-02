Johnny Depp si Amber Heard s-au casatorit in anul 2015 si au divortat în ianuarie 2017. Asta dupa mai multe luni in care ea l-a acuzat de violenta domestica, iar el de santaj financiar. Intregul eveniment a fost unul care a tinut pagina tabloidelor, pentru ca actrita declarase in mai multe ocazii ca fusese victima abuzurilor domenstice, fara a-l numi. In urma conflictelor, Depp s-a simtit vizat si a dat-o in judecata pentri defaimare, scrie Digi 24.

Actorul cerea 50 de milioane de dolari, mentionand ca a pierdut pierderi personale, financiare si profesionale. Si si-a sustinut de fiecare data nevinovatia.

Se pare insa, conform unor serii de inregistrari audio, ca Amber Heard este cea care recunoaste ca si-a lovit fostul sot. Se pare ca aceastea ar fi fost facute in 2015 cand cei doi incercau sa isi rezolve probleme din casnicie la sesiuni de terapie.

"Nu mai stiu ce miscare am facut cu mana, dar te simti bine. Nu te-am ranit. Nu ti-am dat un pumn, ci o palma (...) Nu iti pot promite ca nu voi mai fi 'fizica'. Dumnezeule, cateodata sunt atat de furioasa incat imi pierd controlul", se aude Amber spunand in inregistrarea audio. Vedeta este si ambasadoare pentru drepturilor femeilor si vorbeste despre violenta domestica. Aceasta il tachineaza, conform inregistrarii, pe Depp, caruia ii spune sa se maturizeze si sa nu se mai vaite.

Pe reteaua de Twitter a inceput o adevarata campanie prin care fanii il sustin pe actor. Cel mai popular hashtag este "#JusticeForJohnnyDepp" (dreptate pentru Johnny Depp).