Finala de fotbal american de anul acesta va ramane una memobrabila. Asta si datorita interpretarilor energice pe care Shakira si Jennifer Lopez le-au pus in scena - mai intai separat si la final in duet.

Pentru americani, Super Bowl este ca o sarbatoare nationala. In cadrul acestui eveniment se disputa campionatul National Footbal League, care este sutinut de diverse festivitati. Lucru care a facut din Super Bowl, de-a lungul timpului, cel mai urmarit program de televiziune din Statele Unite.

Pentru 2020, finala a fost disputata intre San Francisco 49-ers si Kansas City Chiefs si, castigatori fiind cei din urma. Trofeul a ajuns la acestia dupa 50 de ani de la ultima reusita, titreaza Libertatea care citeaza CNN.

Printre vedetele care au facut spectacol aseara s-au numarat Shakira si Jennifer Lopez, care au fost laudate pentru energia si show-ul muzical.

Deschiderea a fost facuta de Shakira (43 de ani), cantareata interpretand printre cele mai populare piese din repertoriul ei. Vedeta columbiana a fost urmata de Jennifer Lopez (50 de ani), care a pus in scena si cateva miscari de dans la bara, invatate pentru drama "Hustlers". Pe scena i s-a alaturat, la scurt timp, fiica pe care o are cu Marc Anthony, Emme, in varsta de 11 ani.

Imediat dupa spectacol, artistele latino au fost laudate de mai multe personalitati - Lady Gaga, Pink si altele.

Inregistrarea oficiala cu cele doua, postata de mai putin de 12 ore se apropie de 20 de milioane de vizualizari.