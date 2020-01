Andrei Selaru, cunoscut ca Selly, este cel mai cunoscut vlogger din Romania, cu o comunitate care depaseste doua milioane de oameni.

Selly si-a inceput activitatea de vlogger in urma cu sapte ani si reprezinta in acest moment idolul multor copii si adolescenti din Romania. Acesta influenteaza activitatea noilor generatii venind cu idei, sfaturi de viata, noi tendinte in moda si de asemenea cu un nou trend in muzica alaturi de echipa sa pe care a numit-o "5Gang".

La sfarsitul anului 2019, 5Gang au lansat un film care a devenit extrem de popular intr-un timp foarte scurt.

Selly traieste independent din punct de vedere financiar inca de la 14 ani si castiga chiar si 4.000 de dolari pe zi in cazul in care prinde un cost pe mia de vizualizari din YouTube, potrivit gandul.info.

Dupa ce a reusit sa isi cumpere masina pe care si-a dorit-o foarte mult timp, un Mercedes de 70.000 de dolari, acesta a ajuns in atentia presei pentru ca la scurt timp dupa achizitionare, a fost implicat intr-un accident minor in trafic in urma caruia si-a avariat bolidul.