Cantareata americana Madonna a anulat primul din seria sa de 15 concerte pe care le avea programate la Londra in cadrul turneului mondial "Madame X", anuntand cu putin timp inainte de inceperea show-ului ca a suferit o accidentare si ca trebuie sa-si "puna sanatatea pe primul loc", informeaza DPA.

"Sunt profund intristata de faptul ca va dezamagesc si va rog sa ma credeti ca ma doare mai mult decat va puteti imagina atunci cand sunt nevoita sa anulez un spectacol", a declarat artista pop intr-un mesaj publicat sambata pe Instagram, dupa ce a anulat doua concerte la Lisabona, saptamana trecuta.

Posesorii de bilete pentru concertul programat luni seara la London Palladium, o prestigioasa sala de spectacole cu 2.300 de locuri din capitala Marii Britanii, au fost informati in legatura cu decizia vedetei americane prin intermediul unor SMS-uri personalizate. Spectatorii vor primi contravaloarea biletelor achizitionate la acest show, au precizat reprezentantii Ticketmaster, organizatorul acestor concerte.

Urmatorul spectacol al Madonnei programat in aceeasi sala de concerte ar trebui sa aiba loc miercuri seara, iar seria de 15 show-uri londoneze se va incheia pe 16 februarie.

Madonna a spus ca urmatorul spectacol va avea loc "la data la care este programat" si le-a transmis fanilor ei promisiunea urmatoare: "voi continua pana cand nu voi mai putea".

"La recomandarea medicilor, mi s-a spus sa ma odihnesc pentru cateva zile. Asa cum stiti cu totii, am suferit cateva accidentari care m-au deranjat inca de la debutul turneului, dar trebuie sa imi ascult corpul si sa imi pun sanatatea pe primul loc", a scris vedeta pop in acel mesaj online.

"Ultimul lucru pe care mi-l doresc este sa imi dezamagesc fanii sau sa compromit integritatea show-ului meu", a adaugat Madonna.

Artista pop, in varsta de 61 de ani si supranumita "regina muzicii pop", a anulat saptamana trecuta doua concerte programate la Lisabona, dupa ce anulase alte reprezentantii in 2019 si in Statele Unite, inclusiv cele din Boston, New York si Miami.

Recent, Madonna a publicat pe Instagram o fotografie care o prezinta in timp ce facea o baie cu gheata, potrivit Agerpres.

Potrivit presei internationale, artista le-a dezvaluit in luna noiembrie spectatorilor prezenti la show-ul ei din San Francisco ca sufera din cauza unei rupturi de ligament si a unor afectiuni la nivelul genunchilor.