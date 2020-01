Fostul luptator de wrestling Rocky "Soul Man" Johnson, tatal si antrenorul actorului Dwayne Johnson, a murit.



Pana la acest moment nu se cunoaste cauza lui Rocky Johnson.

"Soul Man" s-a remarcat precum primul afro-american ajuns campion mondial ca membru al Soul Patrol, impreuna cu Tony Atlas, in urma cu 12 ani, in 2008, fiind inclus in WWE Hall of Fame.

Din momentul in care s-a retras din sport, in 1991, el a decis sa isi antreneze fiul, The Rock, care si-a inceput cariera tot in wrestling. In autobiografia aparuta sub titlul "Soulman: The Rocky Johnson Story" mentioneaza ca aceasta s-a numarat printre cele mai mari realizari ale lui, noteaza romaniatv.net.