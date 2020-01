Sotia printului Harry, Meghan Markle, a vizitat marti sediul unei organizatii caritabile din Vancouver, aceasta fiind prima sa iesire in public dupa ce cuplul a anuntat ca va renunta la obligatiile protocolare si isi va petrece timpul intre Regatul Unit si Canada, relateaza AFP.



''Uitati-va cu cine am luat astazi ceaiul'', scrie intr-un mesaj publicat pe Facebook de Downtown Eastside Women's Centre, consacrat sustinerii femeilor si copiilor aflati in dificultate din metropola de pe coasta de vest a Canadei.

Organizatia a publicat o fotografie cu membrii sai stransi in jurul ducesei de Sussex, intr-o atmosfera relaxata.

Printul Harry, al saselea in ordinea de succesiune la tronul britanic, si Meghan Markle au petrecut sarbatorile de sfarsit de an in Canada, alaturi de fiul lor, Archie. Fosta actrita americana cunoaste bine aceasta tara in care a trait cativa ani, in perioada in care a jucat in serialul ''Suits'', scrie Agerpres.

Cu regret, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a consimtit sa-l lase pe nepotul ei si pe sotia acestuia sa zboare spre ''noua lor viata'', acordandu-le o ''perioada de tranzitie'' intre Regatul Unit si Canada, noteaza AFP. Suverana in varsta de 93 de ani a anuntat luni ca "sustine pe deplin" decizia cuplului princiar si a cerut ca deciziile finale sa fie gasite "in zilele urmatoare", subliniind ca mai sunt "multe de facut" in privinta "chestiunilor complexe".