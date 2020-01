Thomas Markle, tatal ducesei de Sussex, ar putea depune marturie impotriva fiicei sale in procesul intentat de Meghan publicatiei Mail on Sunday, potrivit documentelor depuse la Inalta Curte referitoare la strategia de aparare a publicatiei britanice, informeaza Press Association.



Publicatia si trustul din care aceasta face parte, Associated Newspapers, acuzate de publicarea ilegala a unei scrisori a lui Meghan catre Thomas Markle, vor sustine in instanta oportunitatea demersului argumentand ca exista un interes public ''enorm si legitim'' in ceea ce priveste ''relatiile personale'' ale membrilor familiei regale.

Documentele depuse in instanta, consultate de Press Association, arata ca Mail on Sunday se va baza pe marturia lui Thomas Markle, cu mentiunea ca acesta ''are toate drepturile de a relata propria versiune despre cele intamplate intre el si fiica sa, inclusiv continutul scrisorii''.

Daca procesul va ajunge in instanta, atat Meghan, cat si tatal acesteia ar putea fi chemati sa depuna marturie unul impotriva celuilalt, iar potrivit Daily Mail, publicatie apartinand aceluiasi trust, Thomas Markle este pregatit sa-si confrunte fiica in tribunal, scrie Agerpres.

In actele depuse in instanta se mai mentioneaza ca membrii familiei regale ''genereaza publicitate despre ei si vietile lor si se bazeaza pe aceasta pentru a-si mentine pozitiile privilegiate pe care le detin si pentru a se autopromova''.

Casa de avocatura Schillings, care o reprezinta pe ducesa, a depus in octombrie, la Inalta Curte, o plangere impotriva publicatiei Mail on Sunday, invocand folosirea inadecvata a informatiilor private, incalcarea drepturilor de autor si incalcarea Legii privind protectiei datelor din 2018.

In apararea sa, publicatia sustine ca ducesa ''nu avea motive intemeiate pentru a presupune ca scrisoarea este privata, iar continutul ei va ramane astfel''.

Mail on Sunday mai precizeaza ca publicarea scrisorii a venit ca raspuns la un articol ''unilateral'' aparut in februarie 2019 in revista People, in care apareau cinci ''prieteni apropiati'' ai ducesei, a caror identitate nu a fost dezvaluita, care faceau referire la scrisoare, ceea ce inseamna ca existenta acestui document a fost mentionata public.

Printul Harry si sotia lui au anuntat saptamana trecuta ca vor sa se distanteze de rolurile lor oficiale de reprezentanti de prim rang ai familiei regale si ca doresc sa castige bani pentru a trai independent, fara sa renunte insa complet la legaturile cu monarhia britanica. Regina Elisabeta a II-a a consimtit luni sa le acorde "o perioada de tranzitie" pe durata careia ducii de Sussex isi vor imparti timpul intre Marea Britanie si Canada.