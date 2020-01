Prezantatoarea Iuliana Marciuc a transmis un mesaj dupa moartea Cristinei Topescu.



"M-am grabit sa ma uit pe Facebook, pentru ca eram prietena cu Cristina Topescu si am vazut ultima ei postare din 26 decembrie 2019. Eu nu pot sa spun ca in ultima perioada am fost prietena cu Cristina. Ma intreb unde au fost toti acest prieteni care iata apar acum. Unde au fost prietenii de a murit atat de singura? Am cunoscut-o in perioada cand am fost foarte tanara. Am fost la Televiziunea Nationala.

Ultima data am imbratisat-o la Televiziunea Nationala, unde a venit si Cristian Topescu. De atunci nu m-am mai vazut cu ea. Acum vad postari pe Facebook cu colegi care ii multumesc pentru ca i-a invatat. Intr-adevar era foarte generoasa, impartasea tot ce stia din meseria ei si a ajutat foarte multi jurnalisti care erau la inceput de drum", a spus Iuliana Marciuc, citata de stiripesurse.ro.