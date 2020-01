Regina Elisabeta a II-a va organiza luni o reuniune de familie cu printul Harry pentru a incerca sa rezolva criza declansata de anuntul soc facut de acesta si de sotia sa, Meghan, cu privire la renuntarea la rolurile oficiale pe care le indeplineau, conform presei britanice citate duminica de AFP.



Harry se va intalni cu bunica sa in compania tatalui sau, printul Charles, si a fratelui sau, printul William, cu care relatiile sunt destul de tensionate in ultimul timp, la resedinta reginei din Sandringham, in estul Angliei, conform presei britanice.

Meghan, aflata in Canada, va "participa" la reuniune prin intermediul unei conferinte telefonice.

Printre subiectele ce vor fi abordate se numara si stabilirea unei sume de bani pe care printul Charles o va oferi cuplului din rezerva sa personala, probabil sub forma unei rente, precum si situatia titlurilor regale ale celor doi si perimetrul tranzactiilor comerciale pe care Harry si Meghan vor fi autorizati sa le faca pentru a-si castiga existenta, sustine Sunday Times.

Harry, Meghan si fiul lor Archie au petrecut Craciunul in Canada, iar fosta actrita americana s-a intors acolo in cursul acestei saptamani. Conform presei canadiene, Meghan se afla la Vancouver, in sud-vestul Canadei.

Neconsultata si, conform presei britanice, "mahnita", Elisabeta a II-a, 93 de ani, le-a solicitat membrilor familiei sa gaseasca o solutie de iesire din aceasta criza provocata de decizia nepotului sau, al 6-lea in ordinea succesiunii la tron, de a-si castiga independenta financiara si de a trai o parte a anului in America de Nord, scrie Agerpres.

Dorinta ducilor de Sussex de a continua sa traiasca in calitate de membri ai Casei Regale cu atributii restranse si de a-si castiga independenta financiara reprezinta "un amestec toxic", conform lui David McClure, autor si analist specializat in finantele regale.

"Povestea membrilor de rang inalt ai familiei regale care isi castiga singuri banii... Cele doua reprezinta un amestec toxic. Astfel de situatii nu au functionat bine in trecut", a declarat el pentru agentia Press Association. "Cum poti fi pe jumatate inauntru si pe jumatate afara? Sa-ti asumi functii publice jumatate din saptamana, iar in cealalta jumatate sa fi preocupat sa-ti castigi in mod independent banii din aparitii tv, conferinte sau din publicarea de carti? Este ceva foarte riscant", a subliniat el.