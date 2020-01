LifeStar • 11 Ianuarie 2020 • 10:50 10:50 Lectura de un minut

Actorul american Leonardo DiCaprio a salvat un barbat care cazuse din barca in apele marii si era dat in cautare de peste 11 ore, in timp ce naviga cu prietenii la bordul iahtului sau in vacanta de sarbatori, relateaza online ziarul spaniol ABC.



Potrivit unui articol publicat de ziarul britanic The Sun, Leonardo Dicaprio a salvat barbatul, ce risca sa moara inecat. Actorul se bucura de vacanta de Craciun si se afla intr-o croaziera in Marea Caraibilor, cand a aflat ca in apele din apropiere de insula St. Martin se afla un barbat, dat disparut de peste 11 ore, care cazuse dintr-o barca in stare de ebrietate, scrie Agerpres. "Leonardo a jucat un rol de Hollywood in viata reala", a declarat o sursa ziarului britanic, care a povestit fapta eroica a actorului aflat in croaziera cu iahtul alaturi de prietenii sai si de actuala sa iubita, Camila Morrone. Pasagerii au aflat stirea despre disparitia barbatului, care cazuse in apa in apele din apropiere, iar DiCaprio a cerut echipajului sa se abata de la traseu si sa caute persoana aflata in pericol de inec. Din cauza marii agitate operatiunile de cautare fusesera sistate, iar "barca lui Leonardo era singura care il mai cauta pe barbat", a povestit sursa ziarului britanic. Citeste si: Un barbat, retinut dupa ce si-a omorat ginerele si i-a incendiat... Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Cand l-au gasit, acesta se afla in stare de inconstienta dupa ce petrecuse in apa peste 11 ore si era foarte deshidratat. "Leonardo i-a salvat viata barbatului care, contrar oricaror asteptari, reusise sa supravietuiasca plutind pe valuri", a spus sursa. Actorul si echipajul de la bord i-au acordat ingrijiri naufragiatului si au anuntat paza de coasta. "Capitanul vasului a asigurat ca barbatul a avut mare noroc, sansele de a-l gasi in viata fiind de una la un milion", a precizat aceeasi sursa. Citeste si: Un barbat din Iasi a fost impuscat pe strada

Te-ar putea interesa si: