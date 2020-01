Un tanar a reusit sa faca o cerere in casatorie creativa si originala, care a facut-o pe aceasta sa planga de fericire. Gestul lui a fost aplaudat de o sala intreaga de cinema, printre care se aflau si multi prieteni si familia celor doi.



Lee Loechler si-a cerut de curand prietena in casatorie. Acesta este impreuna cu Sthuthi David inca din liceu, noteaza Upworthy.

Pentru a marca evenimentul, barbatul a condus-o la cinema unde trebuia sa urmareaca filmul sau favorit Disney "Sleeping Beauty". Insa, in momentul in care animatia a inceput sa ruleze, persoanele aratau diferit fata de cele cunoscute din productia din 1959. Asta pentru ca tanarul inlocuise protagonistii, in cele mai importante scene, cu personaje care semanau cu el si ea.

Munca sa s-a intins pe sase luni de zile. Cel mai important moment din film, cand cavalerul saruta printesa, a fost inlocuit cu cel cand barbatul face o cerere in casatorie. Reactiile fetei au fost surprinse live, pentru ca in sala de cinema se instalasera mai multe camere de filmat. Femeia a acceptat emotionata cererea in casatorie.

Intregul moment poate fi urmarit in inregistrarea video de mai jos:

