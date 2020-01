Grupul de mediu al actorului Leonardo DiCaprio a donat 3 milioane de dolari americani in beneficiul persoanelor din Australia afectate de incendiile de vegetatie care continua sa mistuie regiuni vaste din aceasta tara.



Earth Alliance a anuntat ca banii se adreseaza totodata salvarii animalelor salbatice si actiunilor de refacere pe termen lung a mediului, informeaza vineri Press Association. Earth Alliance a lansat Australia Wildlife Fund, alaturi de organizatii partenere, precum Aussie Ark, Bush Heritage si Wires Wildlife Rescue. DiCaprio, unul dintre activistii pentru mediu celebri, a dat vestea pe contul sau de Instagram.

Alte celebritati, precum Margot Robbie, Naomi Watts sau Hugh Jackman, au anuntat, de asemenea, ca au facut donatii, fara a preciza sumele oferite.

De asemenea, sportivi precum pilotul Lewis Hamilton, jucatorii de tenis Ashleigh Barty, Maria Sharapova sau Novak Djokovic si vedetele de crichet Chris Lynn si Glenn Maxwell au anuntat si ei ca vor dona o parte din castigurile lor, noteaza AFP.

Miercuri, organizatorii Australian Open, care va incepe in curand, au anuntat ca jucatorii Roger Federer, Serena Williams si Rafael Nadal vor participa miercurea viitoare la partide demonstrative pentru de strangerea de fonduri, la fel ca Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios sau Stefanos Tsitsipas.

Citeste si: Cel putin un sfert de milion de persoane, evacuate in Australia

Numeroase vedete au decis sa isi scoata la vanzare unele dintre bunurile lor in cadrul unor licitatii pentru strangerea de fonduri in beneficiul zonelor si persoanelor afectate de incendii. Serena Williams va dona o rochie, in timp ce actrita britanica Phoebe Waller-Bridge a anuntat ca va scoate la licitatie tinuta pe care a purtat-o la Globurile de Aur, scrie Agerpes.

Jucatorul de crichet Shane Warne a reusit sa obtina 1 milion de dolari australieni dupa ce a scos la vanzare casca sa verde purtata la echipa australiana.

Alte numeroase vedete americane s-au mobilizat la randul lor pentru donarea de fonduri, precum Kylie Jenner, mezina clanului Kardashian-Jenner, sau cantaretele Pink si Lizzo, dar si cantaretul Shawn Mendes, gazda de televiziune Ellen DeGeneres si actrita Patricia Arquette.

Elton John a anuntat marti in timpul unui concert ca va dona 1 milion de dolari, in timp ce formatia Metallica a promis 500.000 de dolari pentru pompierii australieni.

Citeste si: Scoala din Australia transformata intr-un spital pentru ingrijirea...

Deosebit de precoce si de violent, acest sezon de incendii din Australia a provocat decesul a circa 27 de persoane, conform datelor anuntate de guvernul federal, citate joi de Reuters. De asemenea, incendiile masive au mistuit peste 10,3 milioane de hectare, o suprafata de marimea Coreei de Sud, si peste 2.000 de locuinte, dupa cum noteaza AFP.