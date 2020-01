Figurile din ceara ale printului Harry si ducesei de Sussex, Maghan Markle, au fost inlaturate de langa cele ale membrilor familiei regale de la muzeul Madame Tussauds din Londra, transmite BBC.



Sculpturile in ceara ale celor doi erau amplasate langa cele ale reginei Elizabeth II si ducelui de Edinburgh, insa muzeul a hotarat sa le mute dupa anuntul privind renuntarea la indatoririle regale.

Steve Davies, directorul muzeului, a tinut sa precizeze ca acestea se numarau printre cele mai populare figuri pe care le-a creat institutia.

"Alaturi de intreaga lume, reactionam la vestea surprinzatoare ca ducii de Sussex vor renunta la rolurile de membri seniori ai familiei regale. De astazi (joi, n.r.), figurile lui Harry si Meghan nu vor mai sta alaturi de familia regala", a spus el.

Cele doua figuri vor ramane in continuarea expuse la Madame Tussauds, dar reprezentantii muzeului nu au mentionat unde vor fi amplasate, noteaza bursa.ro.

Printul Harry si ducesa de Sussex, Meghan Markle, au anuntat ca doresc sa faca un pas in spate din rolurile de prim-plan ca membri ai familiei regale britanice, avand intentia sa devina independenti financiar. In egala masura, au marturisit ca au de gand sa-si petreaca o parte din timp in America de Nord.