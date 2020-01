LifeStar • 9 Ianuarie 2020 • 10:59 10:59 Lectura de un minut

Printul Harry si ducesa de Sussex, Meghan Markle, anunta ca doresc sa faca un pas in spate din rolurile de prim-plan ca membri ai familiei regale britanice, avand intentia sa devina independenti financiar. In egala masura, au marturisit ca au de gand sa-si petreaca o parte din timp in America de Nord.





"Avem acum in plan sa ne impartim timpul intre Regatul Unit si America de Nord, continuand sa ne onoram datoria fata de Regina, Commonwealth si patronajele noastre", se arata intr-un comunicat postat pe platforma Instagram. Ducii de Sussez, care in ultima perioada au amintit despre dificultatile de a trai sub presiunea mediatica, au oferit asigurari ca au luat aceasta decizie "dupa multe luni de discutii", noteaza stirileprotv.ro. Mutarea partiala in America de Nord "ne va permite sa ne crestem fiul intr-o apreciere pentru traditia regala in care s-a nascut, oferind in acelasi timp familiei noastre spatiul de a se concentra pe urmatorul capitol", mai arata ei. Citeste si: Printul Harry si Meghan Markle isi vor petrece Craciunul in SUA

Te-ar putea interesa si: