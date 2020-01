Cantaretul canadian Justin Bieber a anuntat miercuri ca sufera de boala Lyme, informeaza AFP.



"Am fost recent diagnosticat cu boala Lyme si, in plus, am un caz serios de mononucleoza cronica ce imi afecteaza pielea, functiile neurologice, energia si sanatatea mea in general", a scris vedeta de 25 de ani intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram unde are 124 de milioane de fani, in replica la adresa criticilor despre fizicul sau.

Precizari despre starea sa de sanatate vor fi aduse intr-o serie de documentare pe care Justin Bieber intentioneaza sa le publice pe Youtube in curand.

Tanarul cantaret este omniprezent pe aceasta platforma video. Justin a fost primul artist care a depasit 10 miliarde de vizualizari pe Vevo, un canal de muzica de pe Youtube. Vedeta este extrem de prezenta si pe Twitter, unde este una dintre cele mai urmarite celebritati, cu 107 milioane de abonati, dupa Barack Obama, cu 111 milioane, scrie Agerpres.

Artistul a lansat la data de 4 ianuarie cel mai recent single, "Yummy", care a avut deja peste 30 de milioane de vizualizari pe Youtube, la patru ani de la ultimul sau album. In melodie, parul vedetei este vopsit in roz, iar maxilarul este, conform relatarilor din presa, "deformat".

Citeste si: Nunti secrete vs ceremonii cu fast: 10+ vedete care si-au unit destine

Boala Lyme se transmite prin muscatura capuselor contaminate cu o bacterie (borelioza). Daca manifestarea acesteia se poate limita la o roseata caracteristica in jurul muscaturii, in unele cazuri, ea provoaca tulburari neurologice, articulare si musculare.

"Au fost cativa ani dificili, insa urmarea unui tratament adecvat pentru a trata aceasta boala incurabila va ajuta si voi reveni mai bine ca niciodata", a dat asigurari Justin Bieber.

De altfel, cantaretul canadian a facut deja dezvaluiri pe reteaua de socializare despre alte probleme de sanatate de care sufera.

In primavara lui 2019, Justin Bieber a marturisit ca se lupta cu depresia, inainte de a inregistra un duo alaturi britanicul Ed Sheeran, in care sunt evocate problemele psihologice.

Citeste si: Justin Bieber s-a casatorit religios cu Hailey Baldwin

De asemenea, in 2017, artistul a intrerupt un turneu, explicand ca vrea sa se regaseasca.