Actrita Mollie Fitzgerald, care si-a facut aparitia in anul 2011 in filmul “Captain America: First Avenger”, a fost arestata fiind acuzata de moartea mamei sale, transmite KSHB din Kansas.



Actrita in varsta de 38 de ani este acuzata ca a injunghiat-o mortal pe Patricia "Tee" Fitzgerald, de 68 de ani. Cea din urma a fost descoperita fara suflare pe 20 decembrie in locuinta ei, intr-un mic oras din Kansas. Mollie Fitzgerald a fost arestata, cautiunea fiinD stabilita la 500.000 de dolari. Actrita urmeaza sa se prezinte joi in fata unui judecator, noteaza stirileprotv.ro. Cnform IMDb, Mollie Fitzgerald este actrita, regizoare si producatoare. Ea a lucrat in special scurtmetraje si filme independente cu buget mic.

