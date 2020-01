Cantareata inca se afla internata la Spitalul Elias, unde a fost operata in ajun de Revelion.

Interventia chirurgicala ar fi durat aproximativ ora, vedta fiind acum in afara oricarui pericol. Desi nu a dorit sa dezvaluie diagnosticul pus de medici, ea a postat diverse Instastory-uri cu cei apropiati, care se aflau alaturi de ea, in spital.

”Partea cea mai grea a trecut. Prefer sa pastrez diagnosticul pentru mine, dar multumesc pentru gandurile frumoase si sustinere. Cel mai mult imi pare rau ca nu am putut sa fiu prezenta la concertul din Iasi”, a mentionat Irina Rimes pentru Pro Tv.

Horia Brenciu: Sanatate Irina

"Astazi n-o sa trec in revista realizarile mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena si colega mea Irina Rimes a intrat in operatie. Orice gand bun de-al vostru e binevenit si cred ca va fi resimtit imediat. Sanatate, Irina! Sanatate tuturor!", a transmis Horia Brenciu pe Facebook.