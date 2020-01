Nick Gordon, considerat responsabil pentru moartea in 2015 a prietenei sale, Bobbi Kristina Brown, unica fiica a legendarei cantaretei pop americane Whitney Houston, a fost gasit decedat la varsta de 30 de ani, potrivit informatiilor furnizate miercuri de avocatul acestuia pentru AFP.



Bobbi Kristina Brown a decedat in iulie 2015, la varsta de 22 de ani, dupa ce si-a pierdut cunostinta in urma ingerarii unui ''cocktail toxic'' preparat de iubitul ei. Nick Gordon ar fi pus-o apoi cu capul in apa rece, provocandu-i astfel leziuni cerebrale.

Medicii legisti nu au reusit la acea data sa se pronunte asupra caracterului accidental sau intentionat al decesului. Potrivit autopsiei, Bobbi Kristina Brown consumase alcool, morfina, cocaina si marijuana inaintea mortii.

In noiembrie 2016, un judecator american de drept civil l-a condamnat pe Nick Gordon la plata a 36 de milioane de dolari daune morale mostenitorilor tinerei femei. Potrivit plangerii depuse in justitie de acestia din urma, Gordon, cuprins de o criza de gelozie, ar fi tipat la Bobbi Kristina Brown in ziua mortii sale dupa ce toata seara ''consumase cocaina si alcool''.

Moartea lui Bobbi Kristina Brown s-a produs in circumstante similare celei a mamei sale, Whitney Houston, gasita decedata in cada unei camere de hotel din Beverly Hills in 2012.

Avocatul lui Nick Gordon, Joe Habachy, a refuzat sa ofere detalii despre circumstantele mortii clientului sau, scrie Agerpres.

"Este trist sa asisti indeaproape la distrugerea totala pe care dependenta de droguri a provocat-o intr-un grup de tineri prieteni, toti indragiti de cei din jur si cu un imens potential", a precizat acesta intr-un e-mail trimis AFP.

"In ciuda tuturor incercarilor incredibile carora Nick a trebuit sa le faca fata in ultimii ani, pot spune cu mana pe inima ca a muncit din greu pentru a-si tine frunte sus si a invinge dependenta si ca isi dorea, mai presus de orice, o viata fericita si normala alaturi de familie", a adaugat acesta.