Cantaretul brazilian de muzica country Juliano Cezar a murit pe scena, cu microfonul in mana, in timpul unui concert, in noaptea de luni spre marti, la varsta de 58 de ani, din cauza unui infarct, transmite AFP care citeaza un comunicat al producatorului artistului brazilian.



"Este cea mai trista veste pe care a trebuit sa v-o dam vreodata. Juliano Cézar a murit din cauza unui infarct in timp ce concerta la Uniflor, in Parana" (stat din sudul Braziliei), a anuntat casa de productie Explosion Music pe Facebook. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Acest deces a provocat o vie emotie printre iubitorii stilului muzical Sertanejo - un fel de muzica country cu influente specifice braziliene, foarte popular in Tara Cafelei, scrie Agerpres. "Odihneste-te in pace, cowboy", a postat pe Twitter Sorocaba, unul dintre solistii cei mai cunoscuti de muzica Sertanejo. Citeste si: A murit asistenta medicala care ar fi fost agresata de sot In cei peste 30 de ani de cariera muzicala, Juliano Cézar a inregistrat 10 albume si a fost nominalizat in 2004 la premiile Grammy Latino in cadrul categoriei "cel mai bun album romantic".

