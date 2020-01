Artista Irina Rimes a ajuns inainte de Revelion la spital, fiind operata dupa ce ar fi avut hemoragie interna.



Vedeta a anuntat pe Instagram, prin intermediul story-urilor ca nu va mai putea ajunge la Iasi de Anul Nou pentru a performa, intrucat se afla la spital si urmeaza sa fie operata.

"Buna dimineata, dragii mei. Bine, mai putin buna pentru mine. Eu, care m-am trezit la spital, internata. Fac acest video ca sa spun ca-mi tare nespus de rau sa anunt ca programul meu din seara asta de la Iasi se anuleaza. Am fost internata aseara in spital, cu o problema grava de sanatate. Medicii nu ma lasa sa plec acasa, pentru ca am hemoragie interna. In cateva, probabil in doua sau trei ore intru in operatie. Sa-mi tineti pumnii si vreau inca o data sa spun ca-mi pare extrem de rau ca nu sunt acolo in noaptea de Revelion", a precizat artista.

O persoana apropiata ei a mentionat pentru protv.ro ca operatia ar fi decurs bine si Irina Rimes ar urma sa fie externata in scurt timp.