Printul William al Marii Britanii a prezentat marti un premiu in valoare de mai multe milioane de lire sterline pentru a incuraja solutii pentru unele dintre cele mai importante provocari legate de mediu, transmite Reuters.



Premiul Earthshot este descris drept "cel mai prestigios premiu de mediu din istorie" si va fi acordat unui numar de cinci laureati in fiecare an, timp de zece ani, in scopul de a produce cel putin 50 de solutii la cele mai grave probleme de mediu.

"Pamantul se afla la rascruce si ne confruntam cu o perspectiva sumbra: fie continuam ca pana acum si vom afecta planeta in mod iremediabil, fie ne amintim de puterea noastra unica, de oameni, si continuam sa inovam si sa rezolvam aceste probleme", conform unei declaratii a printului William.

"Sa ne amintim de civilizatiile uluitoare pe care le-am construit, de tehnologia salvatoare de vieti pe care am creat-o, de faptul ca am trimis oameni pe Luna. Oamenii pot realiza lucruri marete. Urmatorii 10 ani ne pun in fata unuia dintre cele mai importante teste - o decada de actiune pentru a vindeca Pamantul", a adaugat el.

Familia regala britanica este de multi ani foarte vocala in ceea ce priveste problemele de mediu. Tatal printului William, printul Charles, militeaza de mult timp pentru conservarea mediului si a atras atentia cu privire la impactul incalzirii globale.

Initiativa Earthshot, rezultatul a peste un an de consultari cu peste 60 de organizatii si experti pe probleme de mediu, isi propune sa incurajeze dezvoltarea de noi tehnologii, politici si solutii pentru chestiuni legate de clima si energie, natura si biodiversitate, poluarea aerului, a oceanelor si a surselor de apa dulce, scrie Agerpres.

Printul William nu a oferit detalii despre cuantumul premiului sau despre sursa banilor ce vor rasplati eforturile in vederea obtinerii de solutii pentru mediu. El a precizat doar ca premiul este sustinut financiar de o coalitie globala de filantropi si organizatii.

Acest premiu va fi lansat in mod formal in cursul anului 2020.