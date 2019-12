Finalul anului 2019 a fost unul tumultos pentru familia regala britanica.



in timp ce printul Andrew a fost fortat sa renunte la indatoririle publice din cauza prieteniei sale cu finantistul american Jeffrey Epstein, acuzat ca a exploatat sexual mai multe minore pe parcursul mai multor ani, printul Philip a fost spitalizat, iar ducii de Sussex, Harry si Meghan, au ales sa isi petreaca sarbatorile departe de familia regala, alegand Canada drept destinatie pentru primul Craciun al micului Archie. De altfel, prinsa intre scandalurile care i-au afectat familia si Brexit-ul care dezbina Marea Britanie, regina a recunoscut in traditionalul sau discurs de Craciun ca 2019 a fost un an "cu hopuri", indemnandu-i totodata pe britanici sa depaseasca diviziunile existente intre ei.

Pentru cativa dintre membrii familiei regale 2019 a fost un an daca nu dezastruos, cel putin unul marcat de probleme, care in unele cazuri s-au reflectat puternic asupra imaginii lor publice, conform Reuters si Press Association.

Accident de automobil al printului consort Philip

Pentru suverana britanica, 2019 a inceput cu un accident de automobil al printului consort Philip, care a incheiat anul cu patru zile de spitalizare. Pe parcursul anului, nepotul ei, printul Harry, si-a exprimat nemultumirea in public fata de presiunea mediatica la care a fost expusa sotia sa, in timp ce numele fiul sau, printul Andrew, a aparut intr-un scandal de trafic cu minore. Nu in ultimul rand, regina a fost prinsa in lupta politica care inconjoara Brexit-ul, ceea ce a atras noi apeluri din partea republicanilor cu privire la abolirea monarhiei, o institutie considerata de acestia depasita, scrie Agerpres.

In acest context dificil pentru regina, presa britanica a speculat pe marginea faptului ca nici Andrew, nici Harry, nici Meghan nu figureaza in fotografiile atent dispuse in fiecare an in jurul reginei Elisabeta a II-a in timpul filmarilor la traditionalul ei discurs de Craciun. In acest an, in fotografiile din jurul suveranei au putut fi vazuti printul Philip, printul Charles si fiul cel mare al acestuia, printul William, cel din urma aparand alaturi de sotia lui si de cei trei copii ai lor. De asemenea, in urma cu cateva zile, suverana s-a afisat in cateva fotografii in timp ce pregatea prajituri de Craciun alaturi de printii Charles, William si George - ocupantii primelor trei locuri in ordinea succesiunii la tron.

Citeste si: Predoiu, despre dosarul Tandarei: Fie nu au fost probe acolo, fie au f

Printul Philip, Duce de Edinburgh, la spital de Craciun

In Ajunul Craciunului, printul Philip, sotul in varsta de 98 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, al carui titlu oficial este cel de duce de Edinburgh, a parasit spitalul londonez in care era internat incepand din 20 decembrie, pentru a se putea alatura celorlalti membri ai familiei regale pentru sarbatorirea Craciunului. Cu toate acestea, printul nu a fost prezent, alaturi de regina, la slujba de Craciun din Sandringham, miercuri, aceasta fiind insotita de fiul sau printul Andrew, a carui imagine a fost puternic afectata de scandalul Epstein.

Ducele fusese spitalizat pentru "a fi tinut sub observatie din cauza unor probleme de sanatate preexistente", dupa cum anuntase vinerea trecuta Palatul Buckingham, descriind internarea ca pe "o masura de precautie", insa fara a da publicitatii alte detalii despre natura problemelor de sanatate cu care se confrunta printul britanic.

Tabloidul The Sun relatase ca printul s-a confruntat cu probleme de sanatate in ultima luna si ca a suferit ''o cazatura urata'', care l-a fortat sa stea la pat mai multe zile. Un alt tabloid, Daily Mail, scrisese ca Philip a fost transportat la spital cu elicopterul si ca prezinta simptome asemanatoare gripei. In luna iunie 2017, printul mai fusese spitalizat, timp de doua nopti, pentru tratarea "unei infectii asociate unei patologii preexistente", conform anuntului oficial al casei regale britanice.

Printul Philip a anuntat ca se retrage din viata publica in august 2017, dupa ce a participat la peste 22.000 de angajamente publice oficiale dupa urcarea pe tron a sotiei sale in 1952. Cu toate acestea, el a continuat sa o insoteasca pe regina, atunci cand a dorit acest lucru, la anumite evenimente publice.

Citeste si: Partidul Diasporei a fost lansat in Marea Britanie

In ianuarie, printul a fost implicat intr-un accident spectaculos atunci cand automobilul sau Land Rover s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu un alt vehicul, in care se afla o femeie, in momentul in care iesea de pe o alee a domeniului Sandringham. Scapat nevatamat din acel accident, printul britanic a primit un avertisment din partea politiei doua zile mai tarziu, dupa ce a fost surprins conducand fara centura, iar apoi a renuntat sa mai conduca automobile pe drumuri publice.

Philip i-a cerut scuze femeii implicate in accident, precizand ca a fost orbit de soare si urandu-i "recuperare rapida". Criticii au descris reactia acestuia la accident drept una "aroganta".

Printul Andrew, duce de York si legaturile cu Jeffrey Epstein

Cel mai stanjenitor moment pentru familia regala in 2019 a fost fara indoiala acela al dezvaluirilor de presa care au evidentiat prietenia dintre printul Andrew si finantistul american Jeffrey Epstein, gasit spanzurat in celula sa de inchisoare in luna august.

Al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a a fost acuzat de o tanara din Statele Unite ca a intretinut raporturi sexuale cu ea in perioada in care aceasta se afla sub influenta lui Jeffrey Epstein.

Citeste si: Ciolos: Trebuie gandite solutii de reintegrare a romanilor care nu...

Printul britanic a dezmintit categoric aceste acuzatii la sfarsitul lunii octombrie intr-un interviu pentru BBC, considerat "dezastruos" si care l-a facut sa se retraga de atunci din viata publica. Departe de a da explicatiile cerute si de a se situa de partea victimelor finantistului pedofil, printul Andrew a agravat si mai mult situatia, prin declaratii catalogate drept arogante, confuze sau lipsite de sens de catre ziarele britanice.

De altfel, tanara care afirma ca a fost fortata sa intretina relatii sexuale cu printul Andrew in perioada in care se afla sub influenta lui Epstein i-a implorat pe britanici sa o sustina si a denuntat "scuzele ridicole" ale fiului reginei Elisabeta a II-a, care ar putea fi obligat sa se prezinte in instanta daca va calatori in perioada urmatoare pe teritoriul american.

"Ii implor pe britanici sa ma sustina, sa ma ajute sa duc aceasta lupta, sa nu accept (...) povestea unui abuz (sexual) ce implica familia voastra regala", a declarat ea intr-un interviu difuzat de postul BBC.

Virginia Roberts, devenita Giuffre dupa casatorie, a explicat in interviu ca i-a fost prezentata in 2001 celui de-al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, al optulea in ordinea de succesiune la tron, de Jeffrey Epstein si iubita acestuia din epoca, Ghislaine Maxwell, cu ocazia unei petreceri dintr-un club de noapte, unde printul Andrew ar fi invitat-o la dans.

"A fost oribil si acel barbat nu inceta sa transpire peste mine", a detaliat tanara, care avea pe atunci varsta de 17 ani. Virginia Giuffre afirma ca a fost fortata sa intretina relatii sexuale cu el putin mai tarziu in cursul aceleiasi seri, apoi de alte doua ori la New York si pe insula privata detinuta in Marea Caraibilor de Jeffrey Epstein.

De partea cealalta, printul a argumentat ca o boala il impiedica sa transpire si ca nu isi aminteste sa o fi intalnit pe respectiva tanara.

Referindu-se la o fotografie in care apare in timp ce sta langa Virginia cu o mana pusa pe soldul ei, ducele de York a afirmat ca nu are nicio amintire despre un astfel de moment, insinuand ca acea imagine a fost retusata.

"Persoanele implicate vor continua, evident, sa foloseasca aceste scuze ridicole, ca si cum cineva i-ar fi lungit bratul sau fotografia ar fi fost retusata", a replicat Virginia Giuffre in interviul pentru BBC.

"Astea sunt prostii! El stie ce s-a intamplat, eu stiu ce s-a intamplat. Si doar unul dintre noi spune adevarul", a declarat ea. Virginia Giuffre a dat asigurari suplimentare, spunand ca fotografia este "autentica" si ca ea a furnizat originalul "specialistilor de la FBI pentru ancheta lor".

Emisiunea BBC a dezvaluit, de altfel, ca printul britanic ar putea sa primeasca somatii pentru a se prezenta la tribunal daca va reveni pe sol american, intrucat avocatii celor cinci victime ale magnatului Jeffrey Epstein au solicitat ca printul Andrew sa depuna marturie in cadrul procesului lor.

Potrivit victimelor respective, ducele de York ar fi asistat la sesiuni de masaj oferite la domiciliul prietenului sau Jeffrey Epstein, fapte negate insa de fiul reginei Elisabeta a II-a.

Printesa Beatrice si-a anulat petrecerea de logodna

Scandalul in care a tarat Andrew casa regala a afectat-o si pe fiica sa, Beatrice de York, care a fost nevoita sa-si anuleze petrecerea de logodna, prevazuta sa aiba loc pe 18 decembrie, in exclusivistul club al hotelului Chiltern Firehouse din Marylebone (Londra), pentru ca tatal sau sa nu fie hartuit de presa.

Fiica printului Andrew a decis sa devanseze data petrecerii si sa o celebreze intr-un local mai intim, pentru a evita sa cauzeze noi suferinte tatalui sau dupa lunile dificile prin care acesta a trecut.

Beatrice de York se va casatori anul viitor cu omul de afaceri italian Edoardo Mapelli Mozzi. Si acest eveniment va fi, probabil, umbrit de scandalul Epstein, mai ales dupa ultimele imagini facute publice care ii infatiseaza pe controversatul Harvey Weinstein si pe Epstein, prezenti la petrecerea de majorat a printesei Beatrice.

Ducii de Sussex iau o pauza mai indelungata de la indatoririle regale

Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si sotia sa, Meghan, nu isi petrec sarbatorile alaturi de regina Elisabeta a II-a anul acesta, ci se afla in Canada, in prezent pe insula Vancouver, intr-o vacanta de sase saptamani, alaturi de bebelusul cuplului, Archie.

Cu ocazia Craciunului, ducele si ducesa de Sussex au dat publicitatii o felicitare in care apar alaturi de fiul lor. Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii infatiseaza pe Harry si Meghan, asezati langa bradul de Craciun, zambind, in timp ce Archie, in varsta de sapte luni, ocupa prim-planul, privind spre obiectivul aparatului de fotografiat. Felicitarea nu a fost prezentata oficial pe niciun canal de comunicare al familiei regale si a aparut mai intai pe un cont de Twitter neoficial, denumit The Queen's Commonwealth Trust.

Vizita in Canada survine in contextul in care Harry si Meghan au anuntat ca iau o pauza mai indelungata de la indatoririle regale dupa ce, in luna octombrie, au facut dezvaluiri, in cadrul unui documentar, difuzat de postul de televiziune ITV, despre greutatile cu care se confrunta din cauza expunerii mediatice. Printul Harry a declarat la respectivul moment ca nu va fi fortat ''sa intre in jocul'' cu presa care, in opinia sa, ar fi fost raspunzator de moartea mamei sale, printesa Diana, si a dezvaluit o ruptura in relatia cu fratele sau, William. In acelasi documentar, sotia printului, fosta actrita Meghan Markle, a marturisit ca anul trecut a fost unul dificil si ca prietenii o avertizasera sa nu se marite cu Harry din cauza atitudinii tabloidelor britanice.

In urma difuzarii documentarului, amplu comentat de presa britanica, printul William si-a manifestat ingrijorarea cu privire la fratele sau mai mic si speranta ca acesta si sotia sa ''sunt bine''. Potrivit unei surse apropiate familiei regale citate de grupul britanic de televiziune, exista pareri potrivit carora ducele si ducesa de Sussex ar fi ''intr-o situatie fragila''.

Atat Harry, cat si Meghan au initiat actiuni in justitie impotriva unora dintre cele mai mari tabloide britanice, in conditiile in care Harry sustine ca modul in care Markle a fost tratata de presa este o reminiscenta a atitudinii media fata de mama sa, iar ceea ce i s-a intamplat printesei Diana, o amintire incredibil de proaspata.

Astfel, la inceputul lunii octombrie, printul Harry a depus plangere in justitie impotriva companiei care detine mai multe tabloide britanice, printre care si The Sun, la cateva zile dupa lansarea unor proceduri judiciare similare impotriva Mail on Sunday, in legatura cu publicarea unei scrisori private adresate de Meghan tatalui sau. Potrivit mai multor publicatii, actiunea vizeaza interceptari ale mesageriei telefonice vocale, fiind de asemenea depusa o plangere si contra Daily Mirror.

Harry si Meghan intrasera de mai multa vreme in vizorul presei tabloide, fiind criticati printre altele, pentru secretomania cu care au inconjurat nasterea fiului lor, Archie, pentru avioanele private cu care au zburat in timp ce sustineau cauze legate de protectia mediului, dar si pentru renovarea, cu 2,4 milioane de lire sterline, din banii contribuabililor, a noii lor locuinte.

Zara Tindall si Sarah, ducesa de York, platite de Johnny Hon?

Mai multe tabloide britanice, printre care Daily Express, au relatat ca nepoata reginei Zara Tindall si Sarah, ducesa de York, fosta sotie a printului Andrew, au fost platite cu sute de mii de lire sterline de catre cunoscutul politician si om de afaceri din Hong Kong Johnny Hon pentru a-i oferi consultanta si a-i face cunostinta cu mai multe persoane influente.