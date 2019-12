Melanie Panayiotou, una dintre cele doua surori ale cantaretului George Michael, a murit la Londra la varsta de 55 de ani, la exact trei ani dupa decesul celebrului artist britanic de origine greaca, decedat in ziua de Craciun din 2016 la varsta de 53 de ani, informeaza AFP.



"Putem sa va confirmam faptul ca Melanie a murit brusc", a anuntat familia indoliata, vineri, prin intermediul unei declaratii ce a fost data publicitatii de avocatul sau, John Reid.

"Va rugam sa respectati intimitatea familiei noastre in aceasta perioada foarte trista. Nu vor exista alte declaratii", a precizat familia Panayiotou in acelasi comunicat de presa.

Politia londoneza s-a deplasat la fata locului miercuri seara, dupa ce a fost alertata in jurul orei locale 19:35 de serviciile de urgenta, care au constatat decesul subit al unei femei in jurul varstei de 50 de ani in nord-vestul Londrei.

Cauzele mortii sale nu sunt considerate suspecte, a precizat Politia din Londra intr-un comunicat.

Potrivit tabloidului The Daily Mirror, Melanie Panayiotou a fost gasita decedata miercuri in resedinta sa din cartierul Hampstead din nordul Londrei de catre sora ei, Yioda.

In urma cu exact trei ani, George Michael, al carui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, a fost gasit decedat in vila sa din Goring-on-Thames, o suburbie din vestul capitalei britanice, de partenerul lui de viata Fadi Fawaz, scrie Agerpres.

Expertizele medicale au ajuns la concluzia ca starul britanic, ale carui discuri s-au vandut in peste 100 de milioane de copii pe plan mondial, a murit in urma unei cardiomiopatii dilatative asociate cu miocardita, ce consta intr-o slabire a muschiului cardiac, si din cauza unei steatoze hepatice, o afectiune care duce la acumulari de grasime in celulele ficatului.

Decesul cantaretului George Michael, interpretul unor piese celebre precum "Freedom", "Careless Whisper", "Wake Me Up Before You Go-Go" si "Last Christmas", a generat un val urias de emotie si de omagii in Marea Britanie si in lumea intreaga.

Mama cantaretului, Lesley, a murit in 1997. Sora lui cea mare, Yioda, in varsta de 57 de ani, si tatal lui, Kyriacos, sunt inca in viata.