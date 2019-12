Secventa din "Singur acasa 2" in care apare seful statului american, Donald Trump, a fost taiata pentru ca filmul sa se incadreze in orar, informeaza Canadian Broadcasting Corporation, potrivit Variety.



In urma comentariilor aparute pe retelele de socializare dupa ce s-ar fi taiat o secventa din "Singur acasa 2: Pierdut in New York", in care apare presedintele american Donald Trump, Canadian Broadcasting Corporation a explicat ca a fost taiata "pentru timp", cu mult inainte de alegerile din 2016.

In secventa, Macaulay Culkin, care se afla prin hotelul Plaza din New York se opreste sa intrebe: "Ma scuzati, unde este receptia?". Raspunsul lui Trump: "Pe culoar si la stanga", fiind singura secventa in care apare Trump.

Printre cei care au criticat inlaturarea secventei s-au numarat gazdele emisiunii "Fox & Friends", calificand-o drept "cenzura". Donald Trump Jr., a pus pe Twitter un link catre un articol de pe un blog ce acuza CBC de "partinire de stanga", potrivit ziaruldeiasi.ro.

