De Craciun trebuie sa ne amintim de cei dragi care nu mai sunt printre noi iar regretatul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, a dorit sa mentina aceasta traditie chiar si dupa moartea sa, relateaza online ziarul spaniol El Pais.

Potrivit ziarului britanic Daily Mirror, Freddie Mercury, care a murit in urma cu 28 de ani de SIDA, continua sa trimita cadouri de Craciun rudelor si prietenilor sai.

A fost insusi solistul Queen cel care a prevazut in testamentul sau o clauza prin care lantul de magazine londonez Fornum and Mason trebuie sa trimita in fiecare an un cos de Craciun persoanelor aflate pe lista sa.

Unul dintre acesti prieteni este Elton John, care a marturisit ca Freddy "era plin de dragoste fata de viata si nu a aratat tristete inainte de moarte".

"La o luna dupa ce s-a stins din viata, la 24 noiembrie 1991, am primit un cos cu cadouri si o felicitare", a povestit Elton John." Pe el era scris: "Draga Sharon cred ca iti va placea. Cu dragoste, Melina. Craciun Fericit".

Freddie Mercury comandase acest cadou si felicitarea, trecand numele pe care cei doi artisti le foloseau cand se costumau in 'drag queens'.

"Ne-am gandit ca este un gest superb, care se repeta an de an", a declarat ziarului, un purtator de cuvant al lantului de magazine britanic.

Costul acestor cadouri este trecut in contul uriasei mosteniri lasate de Freddie Mercury si care continua sa creasca datorita difuzarii cantecelor sale, scrie Agerpres.

Numele lui Freddie Mercury nu va fi dat uitarii niciodata, nici de familia sa nici de fanii sai, care zilele acestea s-au putut bucura de noul videoclip al piesei sale "Thank God It's Christmas", lansat intial in 1984.

"Thank God It's Christmas" nu a avut un videoclip original, iar lansarea sa in premiera se incadreaza in tendinta prin care trupa Queen vrea sa renoveze imaginea unor mari hituri precum "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", sau "A Kind Of Magic".