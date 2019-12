Dupa doua ore de lupta cu flacarile, pompierii au reusit sa plaseze sub control incendiul, insa iahtul de 36 de metri nu a mai putut fi salvat.

Doi membri ai echipajului se aflau la bordul iahtului "Andiamo" atunci cand acesta a luat foc miercuri seara, "insa au putut parasi vasul in siguranta", a precizat sectia de pompieri din Miami.

A fost deschisa o ancheta pentru a determina originea incendiului.

.@wsvn 🚁 flew over Marc Anthony’s capsized yacht this morning. More than 40 firefighters battled a fire that started on the vessel last night. pic.twitter.com/zEZFLEvtqR