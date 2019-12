Rapperul american Tekashi 6ix9ine, acuzat de crima organizata, a fost condamnat miercuri la doi ani de inchisoare de un judecator care a tinut cont de cooperarea sa in timpul procesului, relateaza EFE.

Rapperul, al carui nume adevarat este Daniel Hernández, se confrunta cu o sentinta de pana la 47 de ai de inchisoare, insa datorita colaborarii sale cu autoritatile si marturiilor sale impotriva altor membri ai gang-ului sau a primit o pedeapsa mai indulgenta.

La inceputul acestui an, acuzatul in varsta de 23 de ani s-a declarat vinovat de acuzatiile prezentate impotriva lui, precum apartenenta la banda cunoscuta sub numele 'Nine Trey Gangsta Bloods', si finantarea acestui grup.

El a recunoscut si faptul ca a colaborat la o tentativa de asasinat a unui membru al bandei rivale care a facut ca o persoana nevinovata sa fie ranita de un glont.

Daniel Hernández a stat deja 13 luni la inchisoare, astfel incat asteapta sa fie eliberat la sfarsitul anului 2020.

Inainte de pronuntarea sentintei, Takeshi 6ix9ine si-a exprimat regretul fata de alaturarea sa la aceasta banda si a cerut iertare familiei sale, victimei si fanilor sai.

Decizia de a colabora cu autoritatile a pus in pericol viata rapperului, care a primit amenintari in timpul incarcerarii sale si a fost tinta a jignirilor pe retelele de socializare din partea altor artisti care l-au taxat drept "turnator".

Ca parte a acordului incheiat cu judecatorul, Hernández a acceptat sa depuna marturie impotriva unor membri importanti ai bandei in timpul procesului sau judecat in Manhattan, astfel incat el ar putea fi inclus in programul de protectie a martorilor.

Totusi, tatuajele pe care si le-a facut pe fata, printre care un mare '69' pe frunte, complica ascunderea identitatii sale.

Anul trecut, Takeshi 6ix9ine a devenit cunoscut datorita pieselor 'Fefe', o colaborare cu celebra cantareata Nicki Minaj, si 'Stoopid' in care canta impreuna cu un alt rapper incarcerat, Bobby Shmurda, scrie Agerpres.