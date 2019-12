Tanara jamaicana si-a devansat colegele din Franta si India.

"Acestei fete din St. Thomas, din Jamaica si tuturor fetelor din lume: Credeti in voi insiva. Sa stiti ca meritati si ca sunteti capabile sa va indepliniti visele. Aceasta coroana nu imi apartine, este a voastra. Aveti un SCOP", a scris tanara laureata pe Twitter.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi