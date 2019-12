Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a afirmat vineri ca, in general, directorii de scoli sunt "stat in stat" si nu au niciun control al cheltuielilor, motiv pentru care de anul viitor le va taia sumele pentru cheltuielile pe care unitatile de invatamant nu le justifica.



"Este una din marile probleme, pe care toti primarii au ridicat-o la nivelul primului-ministru, chiar saptamana aceasta, luni. Au fost foarte, foarte vocali primarii in privinta acestei probleme, pentru ca, in general directorii, de scoli sunt cam stat in stat, nu au niciun fel de control al cheltuielilor. Ei au impresia ca suntem in comunism si indiferent cat sunt cheltuielile, trebuie cineva sa le suporte. Si am stabilit sa facem aceasta inventariere (inventarierea spatiilor excedentare din unitatile de invatamant n.r.), pentru ca la Colegiul 'Odobleja', una peste alta, vorbim de doua sali de sport. Si vreau sa vad si eu din ce calcul ne rezulta noua ca putem sa suportam incalzirea acestor spatii. Pentru ca nu am reusit cu ISJ sa stabilim daca sunt spatii excedentare, dar vom stabili daca sunt cheltuieli excedentare. Si nu numai la Liceul 'Odobleja', la toate unitatile scolare", a spus Genoiu, intr-o conferinta de presa, noteaza Agerpres.

Intrebat despre situatia Colegiului "Odobleja" din Craiova, ale carui cadre didactice protesteaza de la inceputul anului scolar in fata Primariei Craiova si a ISJ Dolj in semn de nemultumire fata de spatiile insuficiente pentru desfasurarea activitatii, Genoiu a afirmat ca, din punctul sau de vedere, discutiile pe aceasta tema sunt incheiate.

"Am stabilit, la un moment dat, o comisie cu reprezentanti ai Primariei Craiova, ai ISJ Dolj, care a inventariat toate spatiile si astept situatia cu spatiile excedentare pe care comisia trebuie sa mi-o prezinte. (...) O sa-mi reiese din aceste calcule necesarul de cheltuieli pe Colegiul 'Odobleja' si le garantez de pe acum ca pe 2020 le voi reduce cheltuielile la nivelul calculului. Restul, daca vor sa le tina, sa si le suporte. Pentru ca am descoperit la o unitate scolara ca se lua o chirie pe un spatiu la jumatate din valoarea utilitatilor si chiria cuprindea si utilitatile si intretinerea. Sau a fost, la un moment dat, la un colegiu, un ministru ca sa vada niste spatii pentru care solicitam reabilitarea de catre Guvern: aceste spatii nu erau folosite, erau inchise si in interior erau 30 de grade iarna, in luna decembrie. Deci, practic, grija fata de aceste spatii va fi urmatorul obiectiv si fata de aceste cheltuieli. Nu suntem in comunism 'de la fiecare, la fiecare dupa nevoi'", a afirmat primarul Craiovei.

Cadrele didactice de la Colegiul "Odobleja" din Craiova sunt nemultumite de spatiile insuficiente in care spun ca sunt nevoite sa desfasoare orele de curs pe care le-au redus la 40 de minute, dupa ce primaria a decis, in urma cu un an si jumatate, sa puna una dintre cladirile unitatii de invatamant la dispozitia Liceului "Voltaire", infiintat in anul 2015, sub egida Universitatii Craiova, si care avea nevoie de sediu pentru acreditare.

Citeste si: Deputat USR: Infirmierele Spitalului Judetean Craiova transporta...

Si elevii au protestat in repetate randuri, sustinand ca nu mai vor sa isi desfasoare orele in conditii improprii, pentru ca nu au sali de clasa stabile si sunt nevoiti sa se plimbe cu ghiozdanele in spate dintr-o sala in alta in fiecare pauza. Potrivit cadrelor didactice de la Colegiul "Odobleja", liceul are 32 de clase si 16 sali de curs, iar in aceste conditii pe holuri se creeaza ambuscade in pauze, motiv pentru care au decis sa protesteze in fiecare zi, de la inceputului anului scolar, cate o ora in fata Primariei Craiova si cate o ora in fata sediului ISJ Dolj. Cadrele didactice au refuzat propunerea primarului Genoiu de a transforma laboratoarele realizate cu fonduri europene in sali de curs pentru orice disciplina, pe motiv ca acestea au fost amenajarea doar pentru anumite cursuri.