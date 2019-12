LifeStar • 12 Decembrie 2019 • 16:57 16:57 Lectura de un minut

Deep Purple una dintre cele mai reprezentative trupe ale rock-ului britanic care, de-a lungul timpului, a explorat noi stiluri, starnind interesul celor ce nu erau nascuti pe vremea in care se aflau in topurile industriei musicale, a incheiat sezonul concertelor mari ale acestui an de la BT Arena din Cluj.



Dupa 50 de ani de albume de succes, nenumarate piese catalogate drept clasice in palmares si milioane de spectatori la concerte, veteranii de la Deep Purple au livrat un concert impecabil de o ora si 30 de minute in fata a 7.000 de fani. Rand pe rand, hiturile " Highway Star " , " Perfect Strangers " , " Lazy " si " Space Truckers " au cucerit publicul iar concertul a culminat cu " Smoke on the Water " si s-a incheiat cu multa energie pe piesele " Hush " si " Black Night " . Setlist : Highway Star Pictures of Home Bloodsucker Demon's Eye Sometimes I Feel Like Screaming Guitar Solo Uncommon Man Keyboard Solo Lazy Time for Bedlam Keyboard Solo Perfect Strangers Space Truckin' Smoke on the Water Bis : Hush Bass Solo Black Night Pe langa efectele vizuale spectaculoase, artistii au sustinut si solouri remarcabile, Ian Gillan imbogatind piesele cu acorduri de tamburina si de muzicuta, iar chitaristii nu s-au lasat mai prejos. Momentul serii a fost totusi al claparului Don Airey, care a facut sa rasune pe scena arenei acorduri din " Rapsodia romana " a lui George Enescu.

