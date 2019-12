Cantareata si femeia de afaceri americana Beyonce a acordat un interviu revistei Elle in care a marturisit ca a suferit mai multe avorturi spontane inainte de a o naste pe fiica sa Blue, relateaza online ziarul spaniol ABC.



Cu prilejul lansarii noii sale linii vestimentare, in colaborare cu marca sportiva Adidas, Beyonce (38 de ani) a acordat unul dintre interviurile sale cele mai sincere in care a marturisit ca aceste momente dureroase i-au schimbat modul de perceptie a succesului.

"Trecerea prin aceste avorturi involuntare m-a invatat ca trebuie sa fiu propria mea mama, inainte de a deveni mama unei persoane. Apoi a venit pe lume Blue, iar cautarea obiectivului meu a devenit mult mai profunda", a declarat vedeta pop americana.

Aceasta marturisire a venit in momentul in care artista a fost intrebata cum impaca faptul de a fi mama cu profesia si importanta acordata succesului. In urma celor suferite, Beyonce a precizat ca a deveni cea mai buna in profesia ei si a fi recompensata cu premii nu era cel mai important lucru pentru ea, scrie Agerpres.

"Am inceput sa caut un inteles mai profund cand viata a inceput sa-mi dea lectii despre ceea ce eu credeam ca este mai important. Succesul mi pare acum un lucru diferit. Am invatat ca durerea si pierderea sunt un dar", a marturisit artista.

"Am murit si am renascut in relatia cu mine insami, iar aceasta cautare a sinelui m-a facut sa devin mai puternica. Adevarata mea victorie este cea de a crea arta si de a lasa o mostenire care sa dureze dincolo de mine, iar acest lucru mi-a dat un sentiment de multumire", a spus Beyonce.

Ea a recunoscut, totusi, ca nu ii este deloc usor sa imbine viata personala cu cea profesionala.

"Sa fiu prezenta in viata copiilor mei (sa o duc pe Blue la scoala, iar pe Rumi si Sir la activitatile lor, sa am timp sa ies impreuna cu sotul meu si sa ajung la timp la cina cu familia mea), in timp ce conduc o afacere poate fi o provocare. Sa fac echilibristica cu aceste roluri poate fi stresant, dar este un lucru pe care il face orice mama care lucreaza", a incheiat ea.