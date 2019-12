Aristul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca "What’s Up", a fost dus la Sectia 17 de Politie din Bucuresti dupa ce a fost reclamat de fosta iubita.



Alice Badea a apelat numarul de urgenta 112, mentionand ca fostul partener o agreseaza.

Autoritatile s-au deplasat la fata locului, in Sectorul 5 al Capitalei. Barbatul a devenit agitat si recalcitrant, astfel ca a fot nevoie sa fie imobilizat si condus la sectia 17 Politie.

La sectie, el ar fi devenit si mai agitat, aducand injurii politistilor si fiind agresiv.

"La data de 09 decembrie a.c., in jurul orelor 18:30 sectia 17 Politie a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de catre o femeie, cu privire la faptul ca fostul prieten o agreseaza. Ajunsi la adresa apelantei din sectorul 5, politistii au observat un barbat agitat care la vederea echipajelor de politie a devenit recalcitrant. Persoana in cauza a fost imobilizata si condusa la Sectia 17 Politie. La sediul sectiei persoana a adus injurii politistilor si a manifestat un comportament agresiv. La acest moment, se efectueaza cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept. Activitatea se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5", arata reprezentantii Politiei, potrivit jurnalul.ro.

Citeste si: Politistii ar putea dispune ridicarea masinilor parcate pe trotuar

Reactia fostei sotii a lui What's Up

"Sunt un pic bulversata pentru ca eu nu am reusit sa vorbesc cu Alice. Am incercat sa-i sun, eu sunt o feminista convinsa, nu exista nicio varianta prin care eu sa n-o sustin pe ea daca asa ceva s-a intamplat. Nu ii cunosc familia ca sa pot sa sun la cineva, nu vreau sa spun nimic cert pentru ca eu mai am nicio legatura cu subiectul. Ma bucur ca nu mai fac parte din acest tablou mizer. Imi creeaza niste emotii si nici stari foarte urate", a declarat Simina la "Rai Da Buni".