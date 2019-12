Rapperul american Juice WRLD, a carui cariera era in plina ascensiune, a murit duminica la Chicago, la varsta de 21 de ani, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.



Pe numele real, Jarad A. Higgins, artistul s-a prabusit brusc la pamant pe aeroportul Midway, din orasul sau natal, Chicago, la intoarcerea din California, potrivit site-ului TMZ, specializat in celebritati.

Medicii legisti din comitaul Cook, Illinois, vor efectua luni o autopsie pentru a stabili cauza exacta a mortii sale, a declarat o purtatoare de cuvant a autoritatilor locale pentru AFP.

"Moartea lui Higgins a fost pronuntata la ora 3:14 (8:14 GMT)" intr-un centru medical aflat la periferia orasului Chicago, a precizat ea.

Politia a confirmat pentru AFP ca un barbat in varsta de 21 de ani a avut o urgenta medicala pe Aeroportul Midway la iesirea dintr-un avion privat.

Citeste si: Un barbat a murit pe loc, dupa ce a intrat frontal intr-un autotren

Ca si alti artisti ai generatiei sale, Juice WRLD s-a facut remarcat online inainte de a intra in atentia marelui public, in special datorita hitului sau "Lucid Dreams".

Aceasta generatie de "rapperi SoundCloud" - dupa numele platformei de streaming pe care au aparut - evoca adesea in versuri consumul de droguri si de antidepresive, precum Xanax.

Unul dintre membrii sai, Lil Peep, a murit in 2017, la varsta de 21 de ani, dintr-o supradoza de fentanil (un opiaceu puternic) si Xanax, scrie Agerpres.

Intr-un interviu acordat in 2018 publicatiei New York Times, in 2018, Juice WRLD a povestit ca a folosit acest antidepresiv pe parcursul adolescentei, dar ca intentioneaza sa consume mai putin.

Citeste si: Pisica Lil Bub, vedeta online din 2012, a murit la varsta de 8 ani/ FO

"Juice a avut un impact profund asupra lumii intr-un timp atat de scurt", a reactionat la aflarea vestii Interscope Records, casa de discuri cu care artistul colabora, intr-un comunicat.