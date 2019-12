Senatorul Alina Gorghiu a anuntat ca, marti, vor fi dezbatute doua proiecte legislative de la PNL si USR, privind anularea pensiilor speciale, in Comisia de munca a Camerei Deputatilor.

"Astazi, despre pensiile speciale! Va convine sa existe mai multe categorii de pensionari in Romania? Sunt convinsa ca nu. Iata de ce aceasta anomalie trebuie sa inceteze de urgenta si PNL va actiona in consecinta marti, in Comisia de munca de la Camera Deputatilor, cand se vor dezbate doua proiecte legislative, de la PNL si USR, privind anularea pensiilor speciale. La contributii egale trebuie sa existe pensii egale, cu exceptiile care exista in celelalte tari membre NATO si UE. Iar beneficiile vor fi enorme:

- stoparea starii de dezaprobare si nemultumire in randul majoritatii populatiei;

- eliminarea diferentelor foarte mari intre pensia media si cele care se impun a ramane pensii de serviciu;

- eliminarea dezechilibrelor majore la fondul de pensii;

- alinierea legislatiei nationale privind sistemul de pensii cu recomandarile UE.

Gogoasa umflata numita pensii speciale trebuie eliminata!

Asa este normal, asa este corect, se impune a fi si legal. Guvernarea PNL este una responsabila!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.