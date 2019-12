LifeStar • 7 Decembrie 2019 • 16:57 16:57 Lectura de un minut

Un barbat in varsta de 43 de ani din Plenita, judetul Dolj, a aruncat benzina asupra unei batrane in varsta de 83 de ani, apoi i-a dat foc, pentru ca "avea suspiciuni ca ar fi vrajitoare". In casa barbatului a fost gasita moarta si mama acestuia, in varsta de 65 de ani.

Politia a fost sesizata cu privire la incident, sambata, in jurul orei 11:30, de catre un vecin care a anuntat ca batrana a fost gasita carbonizata in curtea barbatului de 43 de ani. "IPJ Dolj a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca, in comuna Plenita, un barbat, de 43 ani, a aruncat cu benzina asupra unei femei, de 83 ani, (avand suspiciuni ca ar fi vrajitoare) dupa care i-a dat foc. Evenimentul s-a petrecut in curtea barbatului. Victima a decedat. La sosirea politistilor, acestia au gasit in locuinta barbatului pe mama acestuia, de 65 ani, decedata, fara a prezenta urme de violenta. Autorul faptei a fost condus la sediul P.P. Plenita", a anuntat IPJ Dolj, potrivit g4media.ro. Cercetarile au fost preluate de echipa unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj. Citeste si: Ce a facut un barbat dupa ce si-a ucis sotia

