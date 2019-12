LifeStar • 7 Decembrie 2019 • 16:41 16:41 Lectura de un minut

Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP.

Un armistitiu a fost anuntat la sfarsitul lunii august de Moscova pentru provincia Idlib, in nord-vestul Siriei, dar OSDO continua sa raporteze lupte sporadice si bombardamente, in care au murit zeci de oameni. Sambata, patru civili, printre care un copil, au fost ucisi in satul Al-Bara, iar intr-un sat vecin au murit alti doi civili, inclusiv un copil. Printre victime figureaza si cinci civili, printre care trei copii, decedati in urma bombardamentelor aviatiei siriene asupra unui sat din sudul Idlib, arata OSDO, precizand ca un al saselea copil a fost ucis intr-un raid al fortelor regimului intr-o localitate din sud-estul provinciei. OSDO, care dispune de o ampla retea de surse in Siria, determina cine sunt autorii raidurilor plecand de la tipul de avion folosit, locul loviturii, planurile de zbor si munitia utilizata. Citeste si: O femeie de 36 de ani, acuzata ca si-a spanzurat cei doi copii Idlib a facut obiectul unui acord incheiat in septembrie 2018 intre Ankara si Moscova pentru crearea unei 'zone demilitarizate', vizand evitarea unei ofensive de anvergura a regimului. Jihadistii gruparii Hayat Tahrir al-Sham (HTS) au refuzat insa sa se retraga din zona, astfel incat acordul nu a fost aplicat niciodata in totalitate. Regimul sirian si Rusia si-au intensificat, intre sfarsitul lui aprilie si sfarsitul lui august, bombardamentele asupra regiunii Idlib si a zonelor adiacente din provinciile Alep, Hama si Lattakia, teritorii controlate de gruparea HTS, creata de fosta aripa siriana a Al-Qaida. Aceste zone mai adapostesc si alte mici grupari jihadiste si rebeli izolati. Citeste si: DIICOT: 15 parinti, acuzati ca si-au violat propriii copii, cu... Aproape 1.000 de civili au fost ucisi in acest interval, iar peste 400.000 s-au refugiat, a indicat OSDO, scrie Agerpres. Razboiul din Siria, declansat in 2011, s-a soldat pana acum cu peste 370.000 de morti si mai multe milioane de refugiati.

