Melania Trump a aprins joi seara instalatia de lumini care decoreaza bradul de Craciun din Washington, in cadrul unui eveniment la care prima doamna a Statelor Unite a fost insotita de sotul ei, presedintele Donald Trump, informeaza DPA.



Sotii Trump au transmis urari de Craciun spectatorilor prezenti la ceremonia organizata in parcul Ellipse, aflat intre Casa Alba si Monumentul Washington.

Bradul de Craciun amplasat in acest an in capitala americana este un molid argintiu de Colorado, are o inaltime de peste noua metri si a fost adus din statul Pennsylvania, au anuntat reprezentantii National Park Service.

El a fost replantat la Washington in luna octombrie cu ajutorul unei macarale si al unei echipe de horticultori, care i-au supravegheat evolutia cu mare atentie dupa transplantare.

Traditia bradului national, care este adus in fiecare an de Craciun in capitala americana, dateaza din urma cu aproape un secol. Prima instalatie ce a decorat un astfel de brad de Craciun a fost aprinsa de presedintele Calvin Coolidge in 1923, scrie Agerpres.

Organizatorii au depus eforturi pentru a moderniza acest eveniment anual - incepand din 2013, bradul national american are un cont propriu pe Twitter.

In noaptea de joi spre vineri, administratorii contului au publicat un mesaj catre fani: "Va multumesc tuturor celor care ati venit sa ma vedeti in aceasta seara!".