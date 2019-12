Scenarista si producatoarea Dorothy Catherine ''D.C.'' Fontana, care si-a pus semnatura pe mai multe serii si filme din universul ''Star Trek'', a murit la varsta de 80 de ani, dupa o scurta suferinta, conform site-ului StarTrek.com, informeaza joi Space.com.



D.C. Fontana este cunoscuta drept unul dintre "parintii" universului "Star Trek", ea colaborand cu creatorul seriei initiale, Gene Roddenberry, si contribuind la o serie de elemente esentiale ale francizei, asa cum ar fi cultura vulcaniana.

Fontana a scris scenariul pentru 10 episoade din prima serie "Star Trek", a lucrat la seria "Star Trek: The Next Generation", unde a colaborat din nou cu Roddenberry si a scris scenariul pentru "Deep Space Nine".

In 2008, IDW Publishing a recrutat-o pe Fontana pentru a scrie textul unui album de benzi desenate care sa continue episodul "The Enterprise Incident", cu titlul "Star Trek: Year Four - The Enterprise Experiment", scrie Agerpres.

In cariera sa, D.C: Fontana a mai scris scenarii pentru productii precum "Babylon 5", "Ben Casey", "Bonanza", "The Six Million Dollar Man", "Logan's Run", "He-Man & The Masters of the Universe" si "Beast Wars: Transformers".

In ultima perioada a vietii, a fost numita lector senior la Institutul American de Film.