Colectiv a avut premiera mondiala in selectia oficiala - in afara competitiei la Festivalul International de Film de la Venetia 2019, a fost proiectat la Festivalul International de Film de la Toronto si a primit premiul pentru Cel mai bun film documentar in Competitia Internationala la a cincisprezecea editie a Festivalului de Film de la Zurich.



Dupa premierele de la Venetia si Toronto, unde a primit cronici pozitive si a starnit reactii covarsitoare, colectiv va fi singurul film documentar proiectat in sectiunea Spotlight la Festivalul de Film Sundance (23 ianuarie- 2 februarie 2020). Sectiunea Spotlight este un tribut pentru titlurile exceptionale care au avut premiera mondiala in anul anterior.

Potrivit unui comunicat remis 9am, produs de Alexander Nanau Production in coproductie cu HBO Europe si Samsa Film, colectiv este un documentar observational despre evenimentele primului an de la tragedia din clubul Colectiv. Filmul urmareste povestea anului 2016 si se concentreaza pe relatia dintre autoritati si jurnalisti in incercarea de a afla adevarul. “Colectiv” este despre oameni versus sistem, linia fina dintre adevar si minciuna, despre curaj si responsabilitate.

“Din cand in cand un film nu doar iti deschide ochii, ci te sfasie, expunandu-ti o prapastie a moralitatii ce rezoneaza mai departe decat tara de origine a productiei. 'Colectiv', filmul lui Alexander Nanau este o productie remarcabila despre un nivel al coruptiei inimaginabil chiar in centrul sistemului medical din Romania. Un film cu adevarat ancorat in vremurile in care traim, ce merita expunere pe scara larga” – Variety

Lansarea in cinematografele din Romania, urmata de premiera pe HBO si HBO GO, va avea loc in primavara lui 2020.

Filmul „Colectiv” este produs de Alexander Nanau Production, in co-productie cu HBO Europe si Samsa Film Luxembourg, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Luxemburg Film Fund si Sundance Documentary Fund, cu participarea MDR Germania, RTS Elvetia, RSI - Elvetia si YES Docu - Israel.

Filmul va fi distribuit in cinematografele din tara de catre Bad Unicorn.

Din echipa de productie fac parte Alexander Nanau (regizor, camera, montaj, producator), Mihai Grecea (colaborator artistic), Antoaneta Opris (dramaturgie), Bianca Oana (producator Alexander Nanau Production), Hanka Kastelicova (producator HBO Europe), Alina David (producator HBO Romania) si Bernard Michaux (producator Samsa Film).