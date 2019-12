Actrita britanica Felicity Jones si sotul sau, Charles Guard, asteapta primul lor copil, a declarat un reprezentant al vedetei, citat de Press Association.



Actrita nominalizata la Oscar, in varsta de 36 de ani, cunoscuta pentru rolurile din "The Theory Of Everything", "Rogue One" si "On The Basis Of Sex", s-a casatorit cu regizorul Charles Guard in luna iunie a anului trecut.

Un reprezentant al vedetei a confirmat vestea, aparuta pentru prima data in revista People.

Jones si Guard (43 de ani) sunt impreuna din 2015 si si-au anuntat logodna in 2017, scrie Agerpres.

Actrita, nominalizata la premiile Oscar pentru rolul sotiei profesorului Stephen Hawking in filmul biografic "The Theory Of Everything", poate fi in prezent admirata in "The Aeronauts", unde joaca din nou alaturi de Eddie Redmayne, de data aceasta interpretand rolul unei femei pasionate de pilotarea unui balon.

Jones a dezvaluit recent ca s-a temut ca s-a ranit grav la spate in timpul unei cascadorii pe platourile de filmare de la "The Aeronauts", insa teama s-a dovedit nefondata.