Cantareata pop Rita Ora se implica in constructia unei noi case pentru una dintre familiile din Albania afectate de cutremurul violent de la 26 noiembrie, a anuntat edilul din Tirana, Erion Veliaj, citat de agentia Xinhua.



Familia Sala, compusa din sase membri, este una din numeroasele familii grav afectate de cutremurul puternic ce a zguduit tara balcanica la 26 noiembrie si a lasat in urma 51 de morti.

Rita Ora, cantareata britanica nascuta pe teritoriul fostei Iugoslavii, intr-o familie de albanezi, a raspuns apelului lansat de municipalitatea din Tirana si a decis sa ajute familia Sala sa aiba o locuinta noua pana la Anul Nou, scrie Agerpres.

Ora a anuntat in media de socializare decizia de a-i ajuta pe albanezi. ''Familia pe care am ales-o este Sala si vom urmari lucrarile de constructie a noii case'', a scris cantareata.

Noua casa a familiei Sala se afla in localitatea Pinar, in suburbiile orasului Tirana.

Veliaj a indicat ca municipalitatea nu isi permite sa acopere cheltuielile de reparatie sau constructie a fiecarei case distruse de cutremur.

Vineri, ministrul albanez al Apararii, Olta Xhacka, a declarat ca cel putin 4.000 de familii din Albania nu se pot intoarce la locuintele lor din cauza pagubelor produse de cutremurul devastator.

Seismul cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic inregistrat in aproape un secol in aceasta regiune din Balcani, s-a produs marti inainte de zori, intr-un moment in care majoritatea oamenilor dormeau. Cladiri intregi s-au prabusit, prinzand victimele sub munti de daramaturi. Orasele Durres si Thumane, situate in apropiere de Tirana, au fost cele mai afectate..