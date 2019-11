Kirstie Alley, in varsta de 68 de ani, a publicat pe retelele de socializare un buchet de flori, alaturi de un mesaj legat de trecutul sau.

"Pentru voi, cei care nu cunoasteti multe despre mine, am fost dependenta de cocaina. Am renuntat la droguri in 1979 si am jurat ca voi cheltui pe flori aceeasi suma saptamanala pe care o dadeam pe droguri. Imi cumpar si imi aranjez florile, ca un dar pentru mine".

Vedeta din serialul "Cheers" si filmul "Look Who's Talking" a fost laudata de fani pentru actul de curaj de care a dat dovada prin dezvaluirea faptului ca a fost dependenta de droguri.

For u who don’t know much about me, I used to be a coke head. I quit drugs in 1979 & vowed to spend the same $ weekly on flowers that I’d spent on drugs. I buy & arrange my own flowers as a gift to MYSELF. I buy them in the grocery store ..:)!πŸ₯°πŸŒ·πŸŒΉπŸŒΊπŸŒΈ pic.twitter.com/WfbcHXjkVC