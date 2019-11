Cantareata Iggy Azalea si partenerul acesteia, rapperul Playboi Carti, au declarat ca le-au fost furate bijuterii in valoare de 366.000 de dolari din resedinta lor din Atlanta, potrivit unui raport al politiei preluat vineri de Reuters.



Iggy (in varsta de 29 de ani), pe numele real Amethyst Kelly, a declarat la politie cu i s-au furat verighete cu diamante in valoare de 70.000 de dolari, un ceas din aur cu incrustatii de diamant marca Audemars Piquet in valoare de 57.000 de dolari si un inel de logodna cu diamante, potrivit unui raport al politiei.

Cantareata, care a copilarit in Australia si a cunoscut celebritatea dupa ce s-a mutat in Statele Unite la varsta de 16 ani, le-a declarat politistilor ca se afla singura in subsolul cladirii inchiriate din Atlanta in care locuieste, cand, pe 15 noiembrie, a auzit pasi in sufrageria de la etajul al doilea. Initial a crezut ca este Playboi (23 de ani), pe numele adevarat Jordan Carter, caruia ii lasase usa deschisa.

Pe 17 noiembrie, cei doi au sunat la politie dupa ce si-au dat seama ca geanta albastra marca Goyard, in care isi tineau toate bijuteriile, a disparut.

Kelly le-a spus politistilor ca, potrivit inregistrarilor de pe camerele de supraveghere, un barbat a patruns in locuinta pe usa din spate cu doua nopti in urma, la ora 9.51 p.m. si a plecat opt minute mai tarziu cu o geanta in mana, scrie Agerpres.

Carter le-a spus politistilor ca banuieste ca suspectul ar fi fost inarmat si ca purta masca neagra si manusi, potrivit inregistrarilor.

Carter a spus ca lanturile, bratarile, inelele si ceasurile furate erau facute pe comanda si incearca, impreuna cu compania de asigurari, sa le stabileasca valoarea.