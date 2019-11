Un film biografic dedicat vedetei muzicii pop Michael Jackson urmeaza sa fie realizat de unul dintre producatorii peliculei ''Bohemian Rhapsody'', potrivit informatiilor aparute vineri in presa de specialitate, relateaza Reuters.



Publicatiile Deadline, Variety si Hollywood Reporter au relatat ca producatorul Graham King a achizitionat drepturile de productie, inclusiv fundalul muzical, de la fondul care administreaza averea lui Michael Jackson pentru a realiza o pelicula despre viata interpretului hit-ului ''Thriller'', a carui imagine postuma a fost umbrita de acuzatii referitoare la abuzuri sexuale impotriva minorilor.

Pelicula ar urma sa infatiseze cursul vietii cantaretului de la debutul in muzica pana la statutul de vedeta internationala si decesul acestuia survenit in 2009, la varsta de 50 de ani, in urma unei supradoze de somnifere cu doar cateva saptamani inaintea unui planificat turneu de relansare a carierei muzicale.

Potrivit Deadline, care citeaza surse din industrie fara sa le precizeze identitatea, spune ca filmul ''nu intentioneaza sa fie o versiune indulcita'' a vietii vedetei.

Realizarea peliculei nu a fost confirmata inca de compania de productie King's si de fondul care administreaza averea cantaretului.

Jackson a fost judecat si achitat in 2005 pentru molestarea unui baiat de 13 ani. In 1994, a incheiat o intelegere intr-un proces civil de abuz sexual asupra unui baiat tot de 13 ani.

Acuzatiile au iesit din nou la iveala anul acesta odata cu documentarul ''Leaving Neverland'', recompensat cu Emmy, in care doi barbati fac marturisiri emotionante despre ceea ce ei sustin ca ar fi abuzuri sexuale savarsite de cantaret in anii 1990, pe cand acestia erau copii, scrie Agerpres.

Familia Jackson a contestat documentarul, iar fondul care administreaza averea cantaretului l-a denuntat ca fiind ''reluarea unor acuzatii mai vechi si demontate''.

Fondul care administreaza averea lui Jackson finanteaza un nou musical pe Broadway dedicat cantaretului, care urmeaza sa fie lansat in iulie 2020. Spectacolul ''One'' despre Michael Jackson realizat de compania Cirque du Soleil isi continua reprezentatiile in Las Vegas, iar musicalul ''Thriller Live'' se joaca in Londra din 2009.

Potrivit Deadline, scenariul pentru filmul biografic dedicat lui Jackson va fi scris de John Logan, scenaristul peliculei ''The Aviator''. Nu au fost inca anuntate informatii despre distributie sau o data estimativa de lansare.