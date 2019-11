Lungmetrajul "Joker", dedicat unui personaj inspirat din universul benzilor desenate, a depasit weekendul trecut pragul incasarilor de 1 miliard de dolari in box-office-ul mondial, devenind primul film de categorie "R" care a reusit o astfel de performanta, informeaza luni bbc.com.



Potrivit sistemului american de clasificare a filmelor, productiile cinematografice incluse in categoria "R" sunt vizate de obligativitatea ca spectatorii cu varste sub 17 ani sa fie insotiti de un adult in timpul proiectiilor.

In box-office-ul nord-american de weekendul trecut, filmul "Joker" a ocupat pozitia a opta, pe prima pozitie clasandu-se lungmetrajul "Ford v Ferrari", cu incasari de 31 de milioane de dolari, scrie Agerpres.

Pana luni, "Joker" a obtinut incasari mondiale de 1,016 miliarde de dolari, in pofida faptului ca nu a fost lansat in China, o piata in care pot fi blocate lansarile unor filme straine in care abunda scene cu continut sexual sau deosebit de violente.

Pe locurile urmatoare in topul mondial al celor mai profitabile filme de categorie "R" se afla filmele "Deadpool 2" (785 milioane de dolari, lansat in 2018) si "Deadpool" (783 milioane de dolari, lansat in 2016). In ambele productii, rolul principal a fost jucat de Ryan Reynolds.

Todd Phillips, regizorul filmului "Joker", a realizat aceasta productie cu un buget de 62,5 milioane de dolari - o suma considerabil mai mica in comparatie cu bugetele de productie ale altor adaptari cinematografice inspirate din universul benzilor desenate.