Cantaretul american will.i.am a acuzat o stewardesa a companiei aeriene australiene Qantas de rasism, sustinand ca aceasta din urma a chemat in mod inutil politia dupa o altercatie cu artistul in timpul unui zbor intern in Australia, acuzatii respinse oficial duminica de catre companie, noteaza AFP.



Intr-o serie de tweet-uri sambata, liderul formatiei Black Eyed Peas, pe numele sau real William Adams, a sustinut ca stewardesa a devenit "extrem de agresiva" si a complicat lucrurile in mod inutil dupa ce el nu auzise un mesaj privind siguranta pasagerilor din partea echipajului. Potrivit lui Adams, stewardesa a fost "mai mult decat nepoliticoasa" si a aruncat gaz pe foc apeland politia: cinci agenti il asteptau pe will.i.am la aterizarea la Sydney dupa un zbor de o ora jumatate de la Brisbane, scrie Agerpres. "Slava cerului, ceilalti pasageri au putut depune marturie ca ea a luat-o razna", a scris el pe Twitter. "Intr-un final politia mi-a dat drumul", a adaugat el. Cantaretul sustine ca a colaborat "rapid si politicos" cu politia. "Nu vreau sa cred ca este rasista, dar si-a concentrat clar toata frustrarea doar pe persoanele de culoare", a precizat rapperul. Reactia companiei Qantas Un purtator de cuvant al Qantas a respins insa in totalitate aceste insinuari ale cantaretului. "La bord a existat o neintelegere, care pare sa fi fost agravata de faptul ca will.i.am purta casti si nu a putut auzi instructiunile echipajului", a preciza purtatorul de cuvant. Trupa a avut programate concerte in Australia, dintre care ultimul sambata la Sydney. Incidentul vine la doua luni dupa ce doua cantarete pop australiene, gemenele duo-ului The Veronicas, au fost date afara de pe un zbor Qantas de catre politie, in urma unei neintelegeri cu echipajul in privinta bagajelor.

