Productia romano-sarba „Ivana cea Groaznica”, regizata de Ivana Mladenović, a castigat, sambata seara, trofeul Golden Pram pentru cel mai bun lungmetraj, in valoare de 4.000 de euro, la cea de-a 17-a editie a Zagreb Film Festival.



Juriul competitiei de lungmetraje a fost alcatuit din regizorii Dana Budisavljević, Elmir Jukić si Agnes Kocsis. „Premiul merge catre portretul cinematografic al unei generatii care, dupa cum arata, este prinsa intr-o pubertate eterna. Prea destepti sa continue viata parintilor lor, dar prea slabi sa construiasca o lume noua. Filmul gaseste modalitatea de a captiva publicul prin farmecul, spontaneitatea si autoironia actritei principale si regizoarei. Este si un film care se joaca si muta granitele documentarului si ale fictiunii”, au motivat juratii.

„Ivana cea Groaznica”, al doilea lungmetraj al Ivanei Mladenović, a castigat in luna august a acestui an premiul special al juriului sectiunii Cineasti del Presente din cadrul Festivalului de Film de la Locarno, unde a avut premiera mondiala.

Filmul este o poveste neconventionala despre oameni si locuri, despre apartenenta si dor, spusa cu umor si tandrete.

Actrita sarba Ivana lucreaza si traieste in Romania, dar dupa o serie de probleme de sanatate decide sa isi petreaca vara pe malul celalalt al Dunarii, in Kladovo, orasul natal, inconjurata de familie. Primarul ii propune sa fie imaginea celui mai important eveniment local - festivalul de muzica Podul Prieteniei - si, desi nu foarte convinsa, Ivana accepta. Odata cu sosirea excentricilor sai prieteni de la Bucuresti si pe masura ce barfele legate de povestea ei de dragoste cu un barbat mult mai tanar se imprastie in oras, Ivana ajunge in pragul unei caderi nervoase. Familia si prietenii sunt invitati sa aduca pe ecran propriile emotii si sa se interpreteze pe ei insisi intr-o poveste cinematografica despre o femeie care nu isi poate gasi locul pe niciunul dintre cele doua maluri ale Dunarii.

Rolul principal e interpretat de Ivana Mladenović, iar din distributie fac parte Luka Gramić, parintii Ivanei: Gordana Mladenović si Miodrag Mladenović, fratele Kosta Mladenović, bunica Zivka Sorejević, Andrei Dinescu si regretata artista Anca Pop.

Scenariul si regia sunt semnate de Ivana Mladenović, coscenarist este Adrian Schiop, regia artistica a fost realizata de Ana Szel si Andrei Rus, imaginea - de Carmen Tofeni, montajul - de Patricia Chelaru si Catalin Cristutiu, costumele - de Iulia Popescu, de scenografie au fost responsabile Radmila Simić, Rada Dronjak si Gordana Mladenović, de machiaj - Iulia Popescu si Dejana Petrucić. Producatori sunt Ada Solomon si Ivana Mladenović.

„Ivana cea Groaznica” este o productie microFILM Romania si Dunav 84 Serbia, in asociere cu Televiziunea Romana, nomada.solo, Verde Stop Arena, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei si Film Centre Serbia. Cu sprijinul financiar al Hollywood Multiplex si United Romanian Breweries Bereprod.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Ivana Mladenović s-a nascut in 1984, in Serbia. Dupa ce a studiat Dreptul in Belgrad, s-a mutat in Romania, unde a absolvit Regie de film la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” (2010), precum si masterul in aceeasi specializare (2011). A realizat mai multe scurtmetraje si documentare selectate si premiate la festivaluri internationale si este cunoscuta pentru debutul ei in fictiune, „Soldatii. Poveste din Ferentari". Acesta a avut premiera mondiala la Toronto IFF 2017 si a fost selectat in competitia oficiala de la San Sebastian IFF (unde a primit mentiunea speciala Sebastiano), fiind recompensat ulterior cu Prix Decouverte la Namur FFF, premiul Cineuropa la Festivalul de la Trieste, mentiune speciala New Talent Grand Pix la CHP PIX, cel mai bun debut in cadrul Zilele Filmului Romanesc la TIFF, dar si cu premiul Gopo la aceeasi categorie.