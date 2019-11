Cantareata pop americana si compozitoarea Taylor Swift le-a spus fanilor ca viitoarea sa reprezentatie pe scena American Music Awards este pusa sub semnul intrebarii, dupa ce directorii a doua case de discuri au afirmat ca artista nu isi poate interpreta melodiile intr-un spectacol televizat, potrivit Reuters.



Vedeta in varsta de 29 de ani a facut apel la cei 85 de milioane de urmaritori ai contului sau de Twitter pentru a o sustine in controversa care vizeaza drepturile de autor asupra melodiilor sale, acuzandu-i pe directorii unor case de discuri ca exercita un "control tiranic'' asupra muzicii sale.

Comentariile au venit dupa informatiile, potrivit carora cantaretei urmeaza sa-i fie decernat premiul ''Artistul deceniului'' in cadrul ceremoniei American Music Awards (AMA), de la sfarsitul lunii noiembrie.

Swift spune ca intentiona sa cante un potpuriu din hit-urile sale pe scena festivitatii de decernare a premiilor.

"Ei pretind ca asta ar insemna sa imi reinregistrez muzica inainte sa am voie sa fac asta anul viitor", a scris Swift in postarea sa de pe Twitter.

Cei doi directori, identificati de Swift ca fiind Scott Borchetta si Scooter Braun, au refuzat de asemenea utilizarea unor inregistrari mai vechi sau filmari din timpul concertelor pentru un documentar produs de Netflix despre artista.

"Mesajul care mi-a fost transmis este foarte clar", a spus Swift. "Pe scurt, fii ascultatoare si tine-ti gura. Sau vei fi pedepsita".

Adresandu-se fanilor, cantareata a adaugat: "Va rog sa le spuneti lui Scott Borchetta si Scooter Braun care sunt sentimentele voastre despre asta".

Braun, care este producatorul, printre altii, si al lui Justin Bieber si Ariana Grande, a achizitionat anul acesta Big Machine Label Group, compania de inregistrari cu sediul in Nashville, fondata de Borchetta, care detine controlul asupra inregistrarilor master ale cantecelor mai vechi ale lui Swift, scrie Agerpres.

Artista a semnat un contract cu Big Machine pe cand avea 15 ani, iar anul trecut, in noiembrie, a trecut la Universal Music Group, o sucursala a grupului Vivendi, lansandu-si primul album produs de UMG in august.

"In momentul de fata, spectacolul meu in cadrul AMA, documentarul Netflix si toate celelalte evenimente inregistrate la care vreau sa particip pana in noiembrie 2020 sunt puse sub semnul intrebarii''.